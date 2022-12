Pete Doherty y Amy Winehouse dedicaron una canción a sus ratones

Pete Doherty y Amy Winehouse escribieron numerosas canciones juntos, incluyendo una dedicada a unos ratones que tenían por mascota, del todo irrecuperable al haberse perdido el audio en un teléfono móvil viejo. Lo que en cambio sí conserva Pete es algo de material antiguo tocando juntos, en el que la fallecida Amy toca la batería.

"Trabajamos en pequeñas melodías, había una muy buena llamada 'Three Blind Mice' [Tres ratones ciegos]", desvela el artista en el periódico Daily Mirror.

Publicidad

Pete -que se llevará a su psicólogo de gira para asegurarse de no recaer en las drogas tras una larga estancia en un centro de desintoxicación a finales de 2014- aseguró, no obstante, que no era fácil hacer música con Amy, ya que la cantante siempre insistía en que las canciones del roquero no eran lo suficientemente buenas.

"Ella era hipercrítica con la música que yo componía", afirmaba.

Ya en 2008 Pete y Amy fueron criticados por un grupo de defensores de los animales por cómo trataban a sus ratones después de que subieran a internet un vídeo en el que se les veía jugando, con las manos sucias, con unos ratoncitos recién nacidos.

"No se debe molestar a ningún bebé. Tanto si es un cachorro, un gatito o ratones. Deben estar con su madre. Y debes lavarte las manos, tal y como harías con un bebé recién nacido", señalaba un empleado de la organización National Animal Welfare Trust después de que el vídeo, titulado 'Winemouse', saliera a la luz.