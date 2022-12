Perrie Edwards está disfrutando al máximo de su soltería

La componente del grupo Little Mix Perrie Edwards ha conseguido recomponer su vida después de que su exprometido Zayn Malik concluyera su compromiso de dos años vía mensaje de texto hace dos meses y ahora la joven está disfrutando al máximo de su soltería.

"Me lo estoy pasando fenomenal. Bromeamos mucho con los chicos en los clubs... Me encanta. Me encanta salir de fiesta. Me siento genial y ahora mismo estoy en un buen momento. Y tengo un peinado nuevo", explica Perrie al periódico Daily Mirror.

Publicidad

Las compañeras de banda de la intérprete -Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock y Jesy Nelson- se han convertido en su mayor apoyo tras el mediático final de su relación con Zayn.

"Tonteamos mucho con chicos, es divertido. Jade puede ser una mala influencia, pero siempre cuida de mí y se asegura de que no me emborrache demasiado. La otra noche no paraba de llenarme la copa de agua", añade Perrie.

Por su parte, Jesy Nelson -que está comprometida con el cantante de Rixton Jake Roche- no pierde la oportunidad de recordarles a sus fans masculinos que Perrie vuelve a estar soltera siempre que puede.

"Me hace mucha gracia que piensen que Jade es la única que está soltera. Perrie también lo está ahora, ¡y se lo está tomando muy en serio! Por supuesto, a las dos se les acercan un montón de chicos todo el tiempo porque son preciosas", matiza Jesy.

Publicidad

Por: Bang Showbiz