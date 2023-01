Penny Lancaster recuerda sus 'desgarradores' intentos fallidos con la fecundación in vitro

La modelo Penny Lancaster (44) tuvo que someterse dos veces a la fertilización in vitro antes de conseguir quedarse embarazada de su hijo pequeño Aiden (4) con su marido Rod Stewart (71), pero cree que la difícil experiencia mereció la pena.

"Estuve durante dos años [tratando de quedarme embarazada] con la fertilización in vitro, fueron dos intentos fallidos antes de tener a Aiden. Fue desgarrador y doloroso emocional y físicamente. No podría pasar por ello otra vez ahora. El otro día Aiden me preguntó: 'Mamá, ¿por qué sigues dándome besos?' y contesté: 'Porque a tu mamá le costó mucho tiempo tenerte' y él se quedo como: 'Oh ¿en serio?'. 'Te lo explicaré algún día'. Le miré y pensé en cuánto costó tener a este monito travieso. Mereció la pena", cuenta a la revista Woman.

Publicidad

Aunque Penny -madre de otro niño con el cantante, Alastair (10)- haya sufrido en el pasado por sus tratamientos médicos, ahora no descartaría pasar por quirófano para hacerse unos retoques, aunque no quiere cambiar su aspecto completamente.

"Desde que llegué a los 40 soy mucho más crítica con mi apariencia, pero también me recuerdo a mi misma: 'Tengo cierta edad y está bien tener este aspecto'. Nunca me cerraría a la cirugía estética y pienso que mi lema es que si tú puedes corregir algo ligeramente, está bien. El error es cambiar totalmente tu apariencia", añade.