'Penélope y Bardem no tienen el nivel de inglés necesario para entender la palabra genocidio'

Mientras el matrimonio formado por Penélope Cruz y Javier Bardem se refugia en tierras sudafricanas a la espera de que amaine la tormenta mediática, la meca del cine continúa sin olvidar sus polémicas declaraciones criticando abiertamente las acciones del ejército israelí en Gaza, en las que calificaba su actuación como un genocidio contra el pueblo palestino.

El último en pronunciarse acerca de la carta 'Comunicado de la Cultura contra el Genocidio Palestino' firmada por los dos intérpretes españoles ha sido el magnate de medios, y nacionalizado israelí, Haim Saban, quien ha puesto en tela de juicio el nivel de inglés de Penélope y Bardem a la hora de emplear un término tan delicado como el de "genocidio" para describir la campaña israelí.

Publicidad

"Creo que tanto Bardem como Cruz están simplemente malinformados. Una vez que alguien les informe y les eduque sobre los hechos, lo que de verdad está ocurriendo en ambos lados, estoy convencido de que no calificarán las acciones de Israel de 'genocidio'. Entonces podrán comprender que no está ni siquiera cerca de serlo. Quizás el problema es que su nivel de inglés no es lo suficientemente bueno como para comprender el significado de la palabra 'genocidio'", declaró Saban al portal The Hollywood Reporter.

Si bien no se trata de un retrato demasiado halagador del nivel intelectual del matrimonio, lo cierto es que las declaraciones del productor distan mucho de la condena radical que han realizado otras personalidades de Hollywood, quienes no dudaron en solicitar a la industria cinematográfica que diese la espalda a la pareja.

"Si Cruz, Bardem o Almodóvar entrasen en la misma habitación en la que estoy, no tardaría ni un segundo en irme. Pido a todo Hollywood que haga lo mismo que yo", aseguraba el columnista y presentador de radio Dennis Prager en el portal Jewish Journal, mientras el comentarista político Glenn Beck prefería realizar una tímida defensa del matrimonio recordando su derecho a la libre expresión.

"No puedo estar más en desacuerdo con Penélope Cruz, porque está defendiendo a Hamas. Pero creo en un derecho de expresión libre, no limitado, y aquellos que se atreven a dar su opinión nos animan a cuestionarnos quiénes somos de verdad", declaraba el presentador en su programa de radio de la emisora Premiere Radio Networks.