Penélope Cruz y Mario Testino se divierten en su 'proyecto secreto'

La actriz Penélope Cruz y el reputado fotógrafo Mario Testino han vuelto a hacer gala de la sólida amistad que les une desde hace años al anunciar a sus seguidores de las redes sociales que se han embarcado juntos en un nuevo "proyecto secreto" del que, más allá del nuevo peinado que luce la intérprete para una más que probable sesión de fotos, no han querido todavía revelar demasiados detalles.

"Qué maravilla de día trabajando con el maestro súper Mario. Como siempre un gran placer, gracias amigo #proyectosecreto #estrenandocortedepelo", escribió la estrella de Hollywood en su perfil de Instagram para exhibir la gran admiración que siente por el peruano, junto a una foto en la que los dos posan relajados y sonrientes ante la cámara.

No contentos con eso, Penélope y Mario Testino quisieron dejar otra buena muestra del buen ambiente que se respiraba durante su agradable jornada laboral por medio de una divertida imagen que, además, sirvió a la intérprete de Alcobendas para celebrar con toda la comunidad virtual el millón de seguidores que atesora ya en su cuenta de la famosa red social.

"Celebrando el millón de seguidores con mi querido Mario Testino. Muchísimas gracias a todos por tanto cariño!!! Grazie a tutti Thank you all so much!!!", reza el mensaje en tres idiomas que publicó la mujer de Javier Bardem, agradecimientos que también aparecen escritos en el espejo de la instantánea con el pintalabios de la propia Penélope.

La gran sintonía que ha existido siempre entre los dos artistas es sin duda una de las razones que explican el éxito que han cosechado juntos cada vez que se han decantado por protagonizar una colaboración profesional, como demuestra la inolvidable portada de la edición estadounidense de la revista Vogue -junio de 2011- en la que el fotógrafo captó el lado más deslumbrante de su amiga, así como el mágico anuncio del perfume Trésor de Lancôme en el que Mario dirigía a una seductora Penélope.

Por: Bang Showbiz