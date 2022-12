Penélope Cruz confiesa que siempre lleva un diccionario de inglés a los rodajes

Aunque la actriz española se maneja a la perfección en el idioma de Shakespeare, reconoce que todavía recurre a un pequeño diccionario de inglés durante los rodajes de sus películas para aprender el significado de las nuevas palabras que figuran en cada uno de sus guiones.

"Siempre que filmo en inglés llevo un diccionario en el bolsillo porque me interesa entender a la perfección lo que dicen los guiones", reconoció la intérprete durante una entrevista al diario El Nuevo Herald.

Pero el interés que muestra la artista por expresarse con mayor soltura en inglés no se ciñe únicamente a la búsqueda de nuevos vocablos, sino también a charlas distendidas con grandes directores de cine, como Ridley Scott -con el que acaba de rodar 'El consejero'- o Woody Allen, gracias a quien ganó su primer Óscar como mejor actriz secundaria por su papel en 'Vicky Cristina Barcelona'.

"También me encanta saber qué es lo que dice toda la gente superinteresante con la que me toca trabajar. Por eso adoro hablar con Cormac McCarthy, con Ridley y obviamente también con Woody Allen. Cada vez que trabajo con Woody anoto todo lo que dice porque es verdaderamente brillante", aseguró visiblemente entusiasmada la artista.

A pesar del esfuerzo que Penélope Cruz lleva realizando desde que llegó a Hollywood para defenderse de la mejor manera posible en inglés, el proceso de aprendizaje de este idioma no le resultó nada sencillo a la estrella del celuloide, ya que aseguró haber cometido numerosos errores durante sus primeros años en la meca del cine.

"Un día fui a la peluquería y en vez de pedir que me secaran el pelo ['blow dry' en inglés], me equivoqué y pedí sexo oral ['blow job']", confesaba la actriz entre risas durante una de sus apariciones en el popular programa televisivo 'The Tonight Show with Jay Leno'.

Por: Bang Showbiz