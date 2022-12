Pegatinas en las calles de los Hamptons contra las Kardashian

La neoyorquina y elitista zona de los Hamptons se ha levantado en pie de guerra contra las hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, que se encuentran grabando allí otra entrega del reality show que protagonizan, titulado 'Kourtney and Khloe Take The Hamptons'.

La razón del descomunal enfado de los vecinos se debe a que las mediáticas estrellas han decidido extender su imperio de ropa, DASH, y abrir una tienda en este barrio, según informa el portal TMZ.

Pero tal es el descontento de los residentes de los Hamptons con la decisión de las televisivas hermanas que ya han comenzado a tomar medidas de protesta, como pegar pegatinas con sus rostros y la etiqueta #NODASH colocadas por las calles de la zona.

A pesar de que los vecinos han intentado por todos los medios posibles que las Kardashian abandonaran sus emprendedores planes en los Hamptons, el alcalde del lugar, Mike Epley, aclaró a principios de este año que él no tenía ningún problema en que las hermanas abrieran su establecimiento, ya que podría suponer una gran fuente de financiación para la zona, pero que sí habría agradecido a los productores del programa que le hubiesen avisado con antelación de sus proyectos.