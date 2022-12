Peaches Geldof acudía de incógnito a una clínica de rehabilitación

Aunque la trágica muerte de Peaches Geldof podría deberse a una sobredosis de heroína -como sugiere el último informe toxicológico-, la hija del cantante Bob Geldof se habría estado esforzando al máximo para superar sus adicciones con el mayor de los secretismos, hasta el punto de que en los meses previos a su desaparición se habría presentado regularmente en una clínica de desintoxicación en Maidstone (Kent, Inglaterra) sin el conocimiento de su marido, Thomas Cohen.

"La última vez que la vi en las instalaciones [de la clínica] parecía que estaba de buen humor y mucho más optimista que en sus primeras visitas. Hablamos un poco sobre nuestras vidas, me dijo que la recuperación iba bastante bien y después, escondiéndose bajo una capucha, se marchó corriendo y sin decirme si la vería de nuevo por allí", reveló al diario The Sun una paciente del mismo centro al que habría acudido Peaches.

"En nuestro primer encuentro, me costó mucho reconocerla pero sabía que se trataba de alguien que tenía un cierto perfil público. Sin dudarlo demasiado, me contó que su nombre era Peaches y que no quería que nadie de su entorno se enterara de que venía a esta clínica con frecuencia. Con el tiempo, me confesó que ni siquiera su marido lo sabía", apuntó la fuente a la misma publicación.

En una de esas íntimas charlas, Peaches y su interlocutora hablaron largo y tendido del gran "impacto" que tendría en su familia conocer de primera mano los numerosos problemas que venía sufriendo por el consumo de estupefacientes, lo que explicaría que la periodista tratara de mantener tan delicado asunto fuera del ámbito doméstico.

"Peaches no se atrevía a contárselo a su marido porque no quería que nada alterara su vida en común y la felicidad de sus dos hijos [Astala y Phaedra]. El impacto que habría causado la noticia en el ámbito familiar podría ser devastador, y Peaches estaba dispuesta a poner a sus seres queridos en esa situación tan complicada", explicó la misma informante.