Paz Vega: 'Yo nunca he sentido racismo en Hollywood'

Aunque ahora mismo la tendencia general en la meca del cine es denunciar la discriminación que sufren los actores latinos y negros, Paz Vega no comparte la opinión de muchos de sus compañeros de profesión porque, en su caso, solo ha recibido "cariño y apoyo" en Hollywood.

"En mi caso, soy una extranjera que no ha sentido racismo, sino cariño y apoyo", afirma la intérprete en una entrevista al Diario Sur.

Publicidad

Por esa misma razón, Paz se niega a sumarse a las críticas a la Academia de Cine por la falta de nominados negros o latinos en los Óscar de este año, ya que desde su punto de vista la meca del cine sí refleja la diversidad cultural de Estados Unidos.

"No puedo hablar por otras personas y entiendo que este año es raro que no haya ningún actor de color o latino entre los nominados. Pero no quiero creer que es por racismo, sino que se han dado las circunstancias. Hollywood es el espejo en el que se mira mucha gente y las películas reflejan la diversidad de Estados Unidos. Creo que la polémica se quedará en esta edición porque la realidad no es así", añade.

Sin embargo, la intérprete también es consciente de que no es oro todo lo que reluce en Hollywood.

"En esto parafraseo a mi admirado Antonio Banderas, que dice que Hollywood es como las estrellas del árbol de Navidad: por delante tiene escarcha, brillo y luz y por detrás es cartón. Eso es el cine americano, muchos flashes, pero detrás es sobre todo trabajo", matiza la actriz.