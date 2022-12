Paz Vega: 'Mi padre se niega a ver mis películas'

La extrovertida Paz Vega se ha convertido en una de las actrices más versátiles de la gran pantalla, además de por su belleza y talento, por su determinación a la hora de hacer todo lo que esté en su mano para aportar "realismo" a sus personajes, pero en ocasiones esa actitud le ha llevado, entre otras cosas, a presentarse completamente desnuda ante los espectadores ('Lucía y el sexo') y haciendo gala de una sensualidad que no ha sido precisamente bien recibida por algunos de sus seres más queridos.

"Mi padre se vino con mi madre desde Sevilla para el estreno de 'Lucía y el sexo' [Julio Medem, 2001], se sentó en su butaca, se apagaron las luces, y antes de que pudiera ver nada ya se había marchado de la sala bien enfadado [la cinta ofrece desnudos integrales y escenas subidas de tono]. Tengo que confesar que mi padre todavía no ha visto esa película, ni muchas otras de mi larga trayectoria, ha intentado apoyarme pero no ha sido capaz", reveló la estrella de cine a la edición italiana de Vanity Fair.

Sin embargo, la intérprete andaluza confiesa al mismo tiempo que ella siempre estuvo al lado de su progenitor, el torero y banderillero Manuel Campos, durante las innumerables corridas de toros en las que participó durante sus años en activo, admirando el talento de su padre sin ningún tipo de preocupación por su integridad física. A diferencia de su madre, la joven Paz se sentaba en primera fila para experimentar la misma emoción y tensión que se desprendía del coso taurino.

"Es curioso que un torero como él no pudiera soportar ver a una mujer desnuda en la pantalla, aunque fuera su hija, cuando a mí nunca me dio miedo verle torear en la plaza, arriesgando su vida y haciendo sufrir a mi madre. Ella siempre se escondía en las habitaciones porque no quería ser testigo de una posible cogida, pero yo era completamente diferente. Yo siempre miraba con atención, con mucha curiosidad, quizá porque no era consciente del peligro", aseveró la artista.

Aunque las revelaciones de Paz Vega pueden resultar sorprendentes, la verdad es que el propio Manuel Campos ya se sinceró en una ocasión sobre las sensaciones que le invadía al ver cómo su hija "trianera" -del barrio sevillano de Triana- había logrado conquistar el sinfín de estudios cinematográficos que pueblan la meca del cine.

"Hace poco estuve con ella en Hollywood. Aquello parece todo de cartón, pero me hacía mucha ilusión ver los estudios de la Metro Goldwin-Mayer, que me recordaba a las películas de mi época. Hemos estado en Santa Mónica, hemos pasado por el cartelón ese con las letras de Hollywood e incluso hemos visitado la casa de 'Lo que el viento se llevó'. Me encanta que mi hija, una chica valiente de Triana, forme parte de todo eso", revelaba el extorero en una entrevista al diario ABC.