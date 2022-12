Paz Vega: 'Me encantaría volver a España con mis hijos'

La polifacética Paz Vega se encuentra en uno de los momentos más prolíficos de su carrera profesional -acaba de ser premiada en Italia por su interpretación de María Callas-, pero también rebosa felicidad al encontrarse de nuevo en su España natal para disfrutar de unas merecidas vacaciones con su marido, Orson Salazar, y sus tres hijos, una placentera estancia que también le ha llevado a plantearse la posibilidad de hacer las maletas definitivamente e instalarse de nuevo en su adorado país.

"Claro que me encantaría volver a España y quedarme aquí. Si pudiera trabajar en mi país, tendría la excusa perfecta para venirme aquí con la familia, pero ahora mismo no me han salido ofertas, todos los proyectos que tengo sobre la mesa son en Estados Unidos. He venido de vacaciones, a pasar unos días con la familia. Siempre tengo claro que mis períodos de descanso tienen que ser en España, en mi casa", confesó la artista sevillana a la revista Lecturas.

Además de haber concentrado ella los escasos reconocimientos que se ha llevado la criticada 'Grace de Mónaco' -protagonizada por Nicole Kidman-, la intérprete andaluza tiene ahora por delante el estreno de tres películas que se unirán próximamente a su extenso historial: 'Kill The Messenger', 'La ignorancia de la sangre' y una fantasiosa cinta biográfica sobre el autor Paulo Cohelo; un frenesí laboral que en estos momentos le impide centrarse en la hipotética idea de ampliar su ya numeroso núcleo familiar.

"Mis hijos están muy guapos, son fenomenales, y la verdad es que no me importaría tener un cuarto, pero ahora no es el momento para ello. Ganas tenemos, eso sí, pero quizá nos dediquemos a ello un poco más adelante. Ahora tengo por estrenar tres películas y se me acumulan los compromisos", aseguró a la misma publicación antes de reiterar que el apoyo de su pareja es fundamental para compaginar ambas responsabilidades.

"Orson es mi gran apoyo y la persona con la que me complemento de forma ideal. Llevamos trece años juntos y el balance no puede ser más positivo, aunque también discutimos de vez en cuando, por supuesto", añadió.

Tan cauta como siempre, Paz Vega prefiere reservarse su opinión sobre el divorcio que en pocos meses protagonizarán sus amigos Antonio Banderas y Melanie Griffith, apuntando inteligentemente a la falta de información que tiene sobre el tema.

"No, no he podido hablar con Antonio. No tengo ni idea de cómo se encuentra. Y con Melanie ni siquiera coincidí en el Festival de Taormina. Se fue el mismo día en que llegué yo", concluyó.