Paulina Rubio viaja al 'viejo continente' para ultimar su nuevo disco

La incombustible Paulina Rubio no está dispuesta a dejar que el nuevo capítulo de desencuentros judiciales que vive con su exmarido, el empresario Nicolás Vallejo-Nágera, altere el frenético ritmo de compromisos profesionales en los que lleva sumida desde los últimos meses, hasta el punto de que, tras disfrutar de unas idílicas vacaciones en las playas de México, la artista azteca se dispone a poner rumbo al "viejo continente" para dar los últimos retoques al que será su nuevo proyecto discográfico.

"¡Ya voy volando al viejo continente! Estos días de trabajo van a ser espectaculares, estoy segura", escribió la artista en su perfil de Twitter, generando una gran curiosidad entre sus admiradores más acérrimos, quienes no han dudado en hacerle todo tipo de preguntas sobre el que será su nuevo disco. "Estoy deseando que nos proporciones más información sobre el álbum, tengo mucha curiosidad por saber cómo se llamará, pero ya siento que va a ser algo muy especial", le dirigió una internauta.

Aunque hace solo unos días la estrella del pop dejaba al mundo boquiabierto con una llamativa imagen en la que aparecía posando en bikini, lo cierto es que Paulina no solo se dedicó a descansar y a disfrutar de la costa durante su reciente escapada vacacional, sino que también aprovechó algunas horas para aislarse del mundo en el estudio de grabación y, de esta forma, seguir poniendo voz a sus próximas canciones.

"Qué suerte tengo de estar grabando en el paraíso, poco a poco vamos dando forma a un álbum que va a ser genial. Estad atentos a las novedades", aseguraba a través de la misma plataforma.

A finales de 2012, la popular artista y la malograda Jenni Rivera dejaron entrever que tenían planeado protagonizar un esperado dueto que, con toda seguridad, aparecería en el próximo proyecto discográfico de Paulina, una idea que desgraciadamente no pudo llevarse a cabo debido al trágico accidente en el que perdió la vida la llamada "diva de la banda". Tan duros recuerdos llevaron recientemente a la intérprete a sincerarse sobre su "compañera y amiga" y a rendir homenaje a su legado.

"Jenni era una persona muy especial, una de las mejores amigas que he tenido nunca y una compañera sensacional. A día de hoy, todavía no he asimilado que ya no esté entre nosotros, es muy duro aceptar que alguien a quien quieres ya no se encuentra en este mundo, sobre todo ahora que estoy preparando un nuevo disco en el que iba a colaborar con ella", confesaba Paulina en una entrevista con el presentador Mario Lopez.