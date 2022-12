Paulina Rubio no quiere volver a ser madre en el futuro cercano

A pesar de los rumores que han circulado durante las últimas semanas sobre un supuesto embarazo de la cantante Paulina Rubio, ella insiste en que por el momento no tiene planeado repetir experiencia en la maternidad junto a su actual pareja, Gerardo Bazúa, por mucho que siempre haya querido formar una gran familia.

"Quiero tener más familia. Que sea niño o niña me da igual. El embarazo me encanta, lo disfruto muchísimo. Con Nico lo único que tuve eran muchísimas ganas de conocerlo. Y me gustaría vivirlo de nuevo, pero no pienso ni planeo nada. Soy muy espontánea en ese sentido", señaló al portal Quién.

Sin embargo, Paulina es muy consciente de que a su hijo Andrea Nicolás (4) -fruto de su fallido matrimonio con Nicolás Vallejo-Nágera- le encantaría dar la bienvenida a un hermanito o hermanita con el que poder compartir juegos.

"Yo a Nico le veo un don muy bonito con la gente. Como todavía no tiene hermanos le veo siempre deseoso de compartir, de que te quedes a dormir, de invitar a alguien a casa... Es un hijo único, extraña eso y lo busca", reconoció.

Bang Showbiz.