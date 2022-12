Paulina Rubio: 'No me asusta cometer errores'

Aunque la estrella mexicana atraviesa estos días una etapa llena de ilusionantes retos, como la grabación de su nuevo disco y el lanzamiento de su nueva colección de accesorios, al mismo tiempo es capaz de mirar al pasado para analizar algunos de los grandes "errores" de su vida, decepciones que no duda en valorar positivamente al haberle ayudado a mejorar y a convertirse en la mujer que es hoy en día.

"Nada es perfecto en esta vida, creo que es bonito equivocarse y aprender de los errores. Es precisamente cuando te caes y te das un golpe fuerte contra el suelo cuando sacas toda la fuerza que hay dentro de ti para levantarte al instante. No tiene sentido tener miedo y asustarte con lo que está por venir, ya que las malas experiencias te ayudan a encontrarte, a conocerte mejor. Esos cambios me han transformado y me han convertido en la mujer que soy en la actualidad", reflexionó Paulina Rubio en una entrevista al diario mexicano AM.

La diva del pop prefiere no citar directamente algunas de las vivencias más duras que han moldeado su fuerte carácter -su conflictivo divorcio de Nicolás Vallejo-Nágera y sus numerosos problemas legales, entre otras-, ya que está convencida de que lo que de verdad importa es extraer lecciones valiosas de esos episodios y aplicarlas a la vida cotidiana.

"No suelo arrepentirme de nada de lo que he hecho en mi vida, en realidad me podría lamentar de los desafíos que no he tenido el valor de afrontar. He aprendido que es mucho más útil correr riesgos, ser intrépida y superarme en todo momento con un nuevo proyecto. Lo que de verdad marca la diferencia es la experiencia, no tanto el resultado", añadió la chica dorada.

La temperamental artista lleva casi un año de intensa relación sentimental con el también cantante Gerardo Bazúa, pero eso no le impide declarar abiertamente que jamás estaría dispuesta a renunciar a sus sueños y a sus planes profesionales en el caso de que alguien se lo pidiera.

"¿Por qué debería existir alguien que quisiera pararme? Nadie tiene derecho a exigirte que te sacrifiques y a ponerte barreras que te limiten como persona y artista. Muchas veces somos nosotros mismos los que colocamos esos obstáculos en nuestro camino, pero yo tengo muy claro que nadie puede entrometerse de esa forma en mi vida", concluyó.