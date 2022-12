Paul McCartney quiere modernizar su música

La gran dedicación con la que ha afrontado su nuevo trabajo musical, 'New', ha hecho que Paul McCartney haya cambiado ligeramente su estilo para adaptarse a los nuevos gustos musicales; una actitud que ha llevado a cabo por miedo a quedarse "anticuado".

"He querido hacer algo no demasiado anticuado y que se acople un poco a los gustos actuales. No llego a imitar el estilo de Katy Perry, pero he intentado darle un toque moderno", bromeó el reconocido cantante en el diario The Sun.

El empeño de McCartney por evolucionar como artista y también por adaptarse a las nuevas técnicas musicales ha hecho que el cantautor británico haya solicitado la ayuda de reputados productores, hasta el punto de llegar a colaborar con cuatro profesionales al mismo tiempo.

"No sabía exactamente con quién iba a trabajar, pero me gustaban de antemano los trabajos de Ethan Johns, Mark Ronson, Paul Epworth y Giles Martin. De repente, me encontraba colaborando con los cuatro. Fue muy interesante, no sabías qué podía pasar de un momento a otro. Una experiencia realmente divertida", comentó el intérprete.

Por otro lado, le sigue asombrando la idea de reunir una gran masa de seguidores a sus 71 años, y se siente realmente halagado de que gente de diferentes generaciones continúe apreciando su música.

"Ser un miembro de los Beatles fue algo muy especial, pero llegaría a entender que hubiéramos caído en el olvido después de desaparecer. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que entre mis fans hay muchos que recuerdan a The Wings [grupo del que formó parte después de la disolución de los Beatles]. Es increíble que pueda seguir haciendo nueva música a la vez que mantengo esa legendaria reputación", declaró.

Por: Bang Showbiz