Paul McCartney destaca el 'talento' de Kanye West

El emblemático Paul McCartney trabajó con Kanye West el año pasado en las canciones 'All Day', 'Only One' y 'FourFiveSeconds', donde también colabora Rihanna, y aunque admite que Kanye es un personaje complejo cree que tiene un "increíble talento", por lo que siente gran respeto por él.

"[Kanye] tiene un increíble talento. Está un poco loco, pero me encanta. Tiene mucho talento. Tiene una forma completamente distinta a la mía a la hora de trabajar. Es interesante. Realmente todo lo que hice fue soltar un montón de ideas y dejar que él hiciera el resto. Después él comenzó a enviarme estas canciones, y una de ellas, 'All Day', terminó siendo nominada a un Grammy, la Canción del Año o algo así. Y eso salió de una melodía que le enseñé y una historia que le conté. Lo que le di era una melodía bonita y terminó siendo una especie de himno urbano", señaló el músico británico a la web Noisey.

Publicidad

McCartney admite que aceptó las colaboraciones con Kanye con algo de nerviosismo, pero fue algo que vio necesario, ya que probar cosas poco convencionales le hacen mantener el interés por la música.

"Mientras trabajaba con Kanye pensé durante un segundo: '¿Esto es algo que quiero o debo hacer?'. Así que pensé sobre ello y me dije: '¿Por qué no?'. Es un personaje interesante. Esto es lo bueno de todo esto, te mantiene fresco", añadió.

'All Day' ha sido nominada a Canción del Año en los premios Grammy que se celebrarán el próximo lunes 15 de febrero.