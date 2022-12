Patrick Stewart: 'Lo mejor de mi vida ha sido llevar la antorcha olímpica'

Al actor Patrick Stewart le encantó tomar el relevo de la antorcha durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, una experiencia que recordará el resto de su vida.

"[Fue] increíblemente emocionante. Increíble porque nunca me hubiera imaginado que esto ocurriría, y como exatleta y gran fan de los juegos olímpicos fue uno de los mejores días de mi vida", confesaba el intérprete durante un encuentro con sus fans en la plataforma Reddit.

Sin embargo, a pesar de que Patrick recibió una réplica de la antorcha tras el evento, el actor reconoce que ha "perdido" el valioso souvenir.

"Terminé el día llevándome a casa la antorcha, pero creo que la he perdido. Si alguien sabe dónde está por favor que se lo comunique al equipo @SirPatStew", bromeaba el intérprete.

A pesar de su edad -el actor tiene 75 años- Patrick continúa muy unido al deporte, es más, su próximo reto es saltar en paracaídas tras inspirarse en la carrera militar de su padre.

"Mi padre se retiró de la carrera militar como Sargento Mayor del Regimiento de Paracaidistas británico. Tuvo que saltar en acciones hasta en tres ocasiones. No me preocupa la parte de acción, pero me gustaría experimentar lo que sintió al saltar y la seguridad de llegar a tierra con el paracaídas", señaló Patrick.

El actor además reveló uno de sus secretos mejor guardados, una peculiar comida favorita: sándwiches de manzana.

"Siempre, durante toda mi vida, ha sido mi comida favorita: rebanadas gruesas de las manzanas Granny Smith, con mantequilla y pan blanco. Saludable y delicioso".