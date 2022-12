Patricia Velásquez: 'Soy muy gay, ya he dejado de intentar ser otra cosa'

Las medias tintas no forman parte del vocabulario de la actriz de la saga 'La momia', Patricia Velásquez, desde que se decidiera a confirmar oficialmente su homosexualidad el pasado mes de febrero con su libro 'Sin Tacones, Sin Reserva: Diario de una Supermodelo en búsqueda de su verdad'; por lo que ahora se niega categóricamente a que la encasillen en el cada vez más numeroso grupo de estrellas femeninas bisexuales.

"No, no, yo soy muy gay [no bisexual]. A mí me gustan las chicas, y soy muy feliz. En este momento tengo una relación que ha sido como un milagro, pero yo soy gay. Eso de ser otra cosa ya lo dejé de intentar, no creo que cambie ya. Y además estoy muy orgullosa de ser gay", declaró durante una entrevista al programa 'Al Rojo Vivo' de la cadena Telemundo.

La principal razón que ha empujado a la intérprete y exmodelo venezolana a hacer pública ahora su historia ha sido el querer seguir siendo un buen ejemplo tanto para su hija Maya -fruto de una relación anterior- como para todos los niños a los que ayuda con su labor humanitaria.

"¿Por qué hacerlo público muchos años después [de revelárselo a mi familia]? Porque ahora soy mamá y ahora tengo una fundación que atiende indirectamente a más de 3.000 niños. Uno no gana ni un centavo con estos libros, mi única intención es ayudar a otras personas y a otros jóvenes para que no pasen por lo mismo que yo", apuntó.

Aunque ha esperado hasta ahora para compartir con todos sus fans su orientación sexual, Patricia reunió el valor para revelar la verdad a su familia en 1999, un paso que le permitió comenzar una vida nueva libre de adicciones y problemas con las drogas.

"Sentí un alivio inmenso y en ese momento me dije: '¿Cómo puede ser que a mí esto me haya costado tanto y haya durado tantos años de tortura haciéndome daño a mí misma con drogas, con alcohol, con cigarros y con sexo tratando de tapar la verdad?'. Fue la primera vez que me dije a mí misma yo valgo y también me puedo dar la oportunidad de ser feliz", confesó.