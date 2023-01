¡Patito Feo! Así fue Carolina Castro en su adolescencia

“Yo nunca quise ser modelo, caí, aterricé en el modelaje por suerte. Yo no era la bonita del colegio, a los 14 media 1.70, era el patito feo. Hoy en día mido 1.80, una de mis fortalezas es mi estatura”, asegura.

Además, contó que, en su adolescencia, era muy alta, pero su cuerpo no se había desarrollado por completo, es decir que todas sus amigas ya tenían busto, menos ella.

“A mí nadie me sacaba a bailar, es la historia del patito feo. Me daba pena que mis amigos supieran que yo era modelo, nunca me lo tomé muy en serio, siempre me lo tomé con profesionalismo, con respeto, pero yo nunca me creí la más divina”, confesó.

