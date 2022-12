Paris Jackson se recupera en centro terapéutico

La matriarca del clan Jackson, Katherine, es una de las personas encargadas de velar por el bienestar de Paris --junto a su nieto TJ-- y por ello no esconde su satisfacción por la forma en que la adolescente de 15 años evoluciona tras su aparente intento de suicidio el mes de junio pasado.

"Está en un buen sitio, recibiendo la ayuda que necesita. Está mucho mejor. El tratamiento marcha bien, muy bien. Es mi bebé. Es duro para mí, muy duro. Lo único que quiero es que estos niños sean felices", confesó a la revista HELLO!

La hija de Michael Jackson está actualmente interna en un colegio terapéutico privado --cuyo coste es de 14.000 dólares al mes-- situado justo a las afueras de California.

Katherine cree que el rey del pop era "muy buen padre" pero ella prefiere no seguir todos los métodos que el artista utilizaba para criar a sus hijos; así, ella no pondría nunca caretas a los pequeños en sus apariciones públicas.



"Michael los crió sobreprotegidos. He pensado sobre ello y me dije a mí misma que yo no iba a educarles así [llevando máscaras]. Pero Michael tenía una buena razón. Trataba de protegerles", explicó Katherine. Y además de llenos de amor, Michael Jackson, parece que supo dar a sus pequeños los elementos indispensables para hacer de ellos personas educadas.



"Les inculcó buenos modales pero es una generación diferente, claro. Yo no entiendo todo eso de las redes sociales. Siempre están en sus teléfonos", añadió.



Por: Bang Showbiz