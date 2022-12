Paris Hilton se siente 'increíblemente orgullosa' de Kim Kardashian

La millonaria Paris Hilton no guarda rencor a su amiga de la infancia Kim Kardashian por haber conseguido eclipsarla gracias a su programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' y su matrimonio con el controvertido rapero Kanye West, y a día hoy asegura sentirse muy orgullosa.

"Kim y yo hemos sido amigas desde que éramos pequeñas. Me alegro mucho por ella, tiene una familia preciosa. Las cosas le van muy bien y estoy increíblemente orgullosa de ella. Las dos tenemos mucho éxito", declaró Paris al periódico The Sunday Times.

A pesar de que su amistad se labró durante noches de fiesta desenfrenada, Paris insiste en que las dos han sido siempre dos mujeres muy trabajadoras, lo cual explica desde su punto de vista todos sus logros.

"Kim Kardashian siempre ha tenido una gran ética de trabajo, como la mía. Soy una persona muy determinada, tener éxito me hace sentirme realizada. Trabajo muy duro, soy una buena persona con un buen corazón. Por eso llevo tanto tiempo en este negocio y por eso mi línea de productos tiene tanto éxito", explicaba Paris al periódico Liverpool Echo.