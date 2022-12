Paris Hilton responde a los ataques de Kelly Osbourne

La multimillonaria Paris Hilton (33) no entiende el motivo del ataque que la artista británica Kelly Osbourne (29) le ha dirigido a través de la red social Twitter a raíz de un incidente ocurrido en el festival de Coachella, ya que Paris insiste en que ni siquiera la vio durante el fin de semana.

"Me siento muy confusa, porque no te he visto ni una sola vez este fin de semana. No tengo ni idea de por qué se inventan estas historias", escribió la rica heredera en Twitter -para más tarde borrar el mensaje- en respuesta a un tuit anterior de Kelly: "Paris Hilton, por favor, crece, no hay razón para actuar como una niña cuando podías haberte unido a nosotros felizmente. No es el 2005, ¡a nadie le importa!".

Al parecer, Kelly Osbourne estaría furiosa porque se le pidió a ella y a sus amigos abandonar la mesa VIP en la que se encontraban en el evento Neon Carnival -durante el festival de música de Coachella-, para que la pudieran utilizar Paris Hilton y sus acompañantes, según informó una fuente al periódico New York Post.

Sin embargo, la citada fuente asegura que Paris no sabía quién estaba en la mesa, siendo los organizadores del evento quienes decidieron pedirles que se cambiaran de sitio.

A pesar del altercado, Paris disfrutó del festival, ya que no dudó en compartir su alegría a través de Twitter: "¡Increíble Coachella! Me lo he pasado genial este fin de semana con mis amigos".

Esta no es la primera vez que Paris y Kelly se enfrentan, ya que la hija de Sharon Osbourne ya calificó hace ocho años a la heredera del imperio Hilton como una "mala influencia" para las adolescentes.

Sin embargo, más tarde consiguieron superar sus diferencias, aunque Kelly reconocía que nunca ha confiado en ella a la hora de compartir secretos.

"Nos divertimos juntas. Sé que cualquier cosa que le diga, ella se lo cuenta a todo el mundo, pero siempre he sido consciente de que no es una de esas amigas a las que le puedes contar tus secretos más profundos", comentaba Kelly anteriormente.