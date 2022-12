Paris Hilton no quiere volver a protagonizar un reality

La millonaria Paris Hilton, que saltó a la fama televisiva de la mano de su amiga Nicole Richie al protagonizar el programa de telerrealidad 'The Simple Life', no está interesada en aceptar una de las muchas ofertas que recibe casi a diario para regresar a la pequeña pantalla porque ahora tiene toda su atención volcada en su imperio empresarial.

"Recibo llamadas todos los días de productores y cadenas de televisión suplicándome que vuelva, pero estoy tan ocupada que no tendría tiempo. Estoy concentrada en mi marca y en mis negocios. No tengo tiempo para hacer un programa", afirmó a la revista Nylon.

Pero en el fondo, Paris añora sus aventuras en televisión y de vez en cuando vuelve a ver la primera temporada de su reality porque es su favorita.

"Echo de menos ese programa, era muy divertido. Todavía lo sigo viendo", reconoció.

Uno de los aspectos que más llama la atención de Paris cuando se ve en la pequeña pantalla es la imagen que lucía hace años, demasiado masculina para su gusto.

"En aquel entonces ni siquiera llevaba pestañas postizas, no tenía ni idea de cómo contornear mis facciones. No llevaba mucho maquillaje en el programa. Ahora tengo un maquillador maravilloso. Me encanta contornear mi rostro y las pestañas muy grandes. Antes era todo un chicazo", añadió.