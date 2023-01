Paris Hilton felicita a la rapera Cardi B por su compromiso matrimonial

Fotos Instagram: @parishilton @iamcardib

Paris Hilton vive estos días en una nube de felicidad tras materializarse su compromiso con el actor Chris Zylka, quien le pidió matrimonio durante sus vacaciones en Colorado. Ahora la empresaria y DJ ha felicitado a otras famosas parejas que en unos meses seguirán su ejemplo y pasarán por el altar.

Publicidad

Es el caso de la rapera Cardi B, quien se casará con el cantante Offset. El mensaje de Hilton es un bonito detalle, que por otro lado, parece ligado al hecho de que ambas mujeres lucen anillos de compromiso similares.

Está claro que nuestros futuros maridos tienen muy buen gusto, además de similar. ¡Muchas felicidades, Cardi B y Offset! Somos chicas afortunadas y hemos marcado tendencia con nuestros anillos", respondía con entusiasmo la polifacética estrella.

Publicidad

Hasta el momento se desconoce cuánto estarán dispuestos a gastar Paris y Chris en su boda de ensueño, pero lo cierto es que Cardi no dudó hace unas semanas en revelar que, junto a su prometido, desembolsará cerca de un millón de dólares para que su gran día esté a la altura de las expectativas.

Publicidad

Va a ser algo muy extravagante, como tiene que ser, porque una no se casa todos los días. Calculo que solo el vestido me costará unos 50.000 dólares, pero en cualquier caso no pienso poner toda esa responsabilidad en mi hombre. Somos compañeros y además estoy segura de que mis gastos serán bastante superiores a los suyos", explicaba la rapera.