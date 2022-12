Paris Hilton compara la muerte de su chihuahua con la de 'un hijo'

La muerte de su querida chihuahua Tinkerbell ha afectado profundamente a la millonaria Paris Hilton, quien solo ha sido capaz de encontrar algo de consuelo en los mensajes de apoyo y pésame que ha recibido a través de las redes sociales.

"Me ha afectado mucho, no había llorado tanto desde que murió mi abuela. Siento como si hubiese perdido a una hija. Ver lo que la gente me ha escrito me hace sentir mucho mejor, saber que había un montón de personas que querían a Tinkerbell alrededor del mundo. Era una leyenda", aseguró a la revista HELLO!

La propia Paris fue la encargada de anunciar el pasado mes de abril la muerte de Tinkerbell, una chihuahua miniatura que compró hace más de 14 años después de ver la película 'Una rubia muy legal', en la que la protagonista tiene un perro de la misma raza.

"Mi corazón está destrozado, estoy muy triste y devastada. Después de 14 años juntas, mi Tinkerbell ha muerto debido a su edad. Me siento como si hubiese perdido a un miembro de mi familia. Era increíblemente especial y tenía un alma maravillosa. Pasamos muchas cosas juntas. No puedo creer que ahora se haya ido. La echaré de menos y pensaré en ella durante el resto de mi vida. Te quiero, Tinky. Eres una leyenda y jamás serás olvidada", escribía la estrella televisiva en su cuenta de Instagram como tributo al animal.