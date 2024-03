"Parece tamal mal envuelto y se ve desnuda": En Tu Moda Sí Incomoda analizamos la tendencia no-pants

En la sección Tu Moda Sí Incomoda, a cargo de nuestro experto Juan Carlos Giraldo, es momento de hablar de una tendencia que cada vez toma más fuerza en las pasarelas y alfombras rojas: la moda no-pants, es decir, sin pantalones.

Son muchas las personalidades de la música, el cine y la televisión que se han presentado en importantes eventos utilizando atuendos en los que ha llamado la atención que no utilizan pantalones, y es que cada una le ha dado su toque especial a su look.

Mira también: Daniela Taborda, del Desafío, se sometió a otra cirugía en su cuerpo, ¿cómo luce ahora?

En primer lugar, la cantante Madonnabrilló en la MET Gala 2013 al utilizar un blazer sin pantalones, pero con medias veladas. Lady Gaga es otra artista a la que se le ha visto en varias ocasiones luciendo la tendencia no-pants.

"Uno diría se le quedó el pantalón o la falda en la casa, pero no, es Kendall Jenner, una mujer con piernas kilométricas y la modelo mejor pagada del mundo", dice Juan Carlos Giraldo. Lo mismo ocurre con Kristen Stewart y sus arriesgados atuendos.

Publicidad

Al ver un look de la estadounidense Lizzo, la mayoría de los presentadores concuerdan en que este look se ve muy forzado y que no combina; pues lo ideal es que se cubran las otras partes del cuerpo para que la atención se dirija a las piernas. Juan Carlos y Frank Solano utilizan a un dicho popular: "parece un tamal mal envuelto".

Publicidad

Margot Robbie, protagonista de 'Barbie' también llamó la atención por su look no-pants en la after party de los Premios Oscar 2024, y otra celebridad que no fue del agrado de nuestro experto fue Kim Kardashian, pues abusó de las transparencias.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.