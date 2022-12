Para Russell Crowe las actrices deben interpretar papeles acordes a su edad

El actor Russell Crowe (50) ha arremetido contra las actrices de mediana edad que se quejan de sentirse discriminadas por la industria cinematográfica. Para el neozelandés, estas actrices lo único que quieren es que se les den papeles de mujeres jóvenes, algo que según él, ya no puede ser.

"Creo que las mujeres que dicen eso [que no hay papeles para ellas] son mujeres de 40, 45, 48 años que todavía quieren interpretar el rol de mujer ingenua y que no pueden entender por qué no se les da el papel de una chica de 21 años", declaró el actor a la revista australiana Women's Weekly.

El intérprete, que tiene dos hijos Charles (11) y Tennyson (8) de su matrimonio con su exmujer Danielle Spencer, aseguró que su opinión está respaldada por actrices de éxito conocidas por interpretar a mujeres mayores.

"Meryl Streep te dará 10.000 ejemplos y argumentos de por qué eso son sandeces. Lo mismo ocurrirá con Helen Mirren, o quien quiera que sea", añadió.

Crowe sabe lo importante que es que los actores se sientan cómodos con ellos mismos para así poder tener éxito en su carrera.

"Si estás dispuesto a vivir en tu propia piel, se puede trabajar como actor. Si estás tratando de fingir que sigues siendo un chico joven cuando tienes mi edad, no te irá bien", concluyó.

Por: Caracoltv.com