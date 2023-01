Para Heather Mills su hija de 12 años es más sana que otros niños por ser vegana

La activista británica Heather Mills ha criado a su hija Beatrice (12) -fruto de su fallido matrimonio con Paul McCartney- en una dieta libre de productos animales, y tras años de comprobación, Heather asegura que la niña es "más sana, alta y rápida" que sus compañeros de colegio.

"Toda su vida ha sido vegana. Y a diferencia de sus compañeros de colegio nunca se enferma ni coge resfriados. Nadie lo entiende. Los padres de los niños con los que ha ido al colegio durante siete años me preguntan qué dar de comer a sus hijos, mientras que antes veían mal que estuviera criando a mi hija como vegana. Ahora es más alta y rápida que todos los chicos y chicas. Es una niña muy sana", cuenta a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Heather reconoce que los amigos de su hija se quedan sorprendidos cuando se enteran de que la sabrosa comida que han tomado en casa de la joven Beatrice es toda vegana, aunque no lo parezca.

"Cuando los niños del colegio vienen a casa y les pregunto qué quieren de comer y dicen que lo que sea, les preparo pato vegano o pollo vegano o cerdo vegano. No saben que es vegano hasta que dicen: 'Qué maja tu madre que nos ha hecho una hamburguesa'. Y Beatrice les dice: 'Bueno, no es una hamburguesa de verdad. Es una hamburguesa vegana'. Y se quedan todos diciendo: '¿Qué? ¡Pero si era una hamburguesa de verdad! ¡Y ella comió nuggets de pollo!'. Y nosotras volvemos a decir: 'Pero no eran nuggets de pollo de verdad'. Lo que ocurre con los niños es que no conocen otra cosa", concluye Heather.