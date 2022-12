Para Eva Longoria resulta agotador ser madrastra

Aunque la actriz Eva Longoria está encantada de haberse convertido en madrastra por partida triple gracias a su relación con el empresario mexicano José Bastón -padre de Natalia, Mariana y José Antonio junto a su exmujer, la actriz Natalia Esperón-, reconoce que en ocasiones tal responsabilidad puede llegar a resultarle agotadora.

"Ya sabes que los niños son difíciles. Yo no tengo ninguno, pero sí tengo hijastros. Me encanta [ser su madrastra], pero es algo que te deja agotada", explicó la intérprete a su paso por el programa 'Extra TV'.

A pesar del cansancio que le provoca compaginar su carrera profesional con su relación sentimental y su 'maternidad' a tiempo parcial, Eva considera que está atravesando uno de los mejores momentos de su vida.

"Nunca me he sentido mejor, nunca antes me había sentido tan en forma y nunca me he sentido tan feliz en toda mi vida. Me encanta el lugar en el que estoy a nivel emocional y espiritual. Soy muy feliz", añadió.

Tanto Eva como José han intentado mantenerse lo más lejos posible de la atención mediática desde que comenzaran su relación hace 18 meses, aunque Eva no ha podido resistirse a dar algunos detalles sobre la personalidad del hombre que ha logrado robarle el corazón, como por ejemplo que tiene un sentido de la moda mejor incluso que el suyo.

"Es una persona muy privada. Soy muy feliz, y es un hombre que se viste muy bien. Ahora tengo que esforzarme mucho más, ¡es agotador!", revelaba la actriz en el programa 'The Ellen DeGeneres Show'.

Por: Bang Showbiz