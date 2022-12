Para Elle Macpherson la belleza no es solo cosa de jóvenes

La supermodelo Elle Macpherson, que cumplió el pasado mes de marzo 50 años, cree que aunque hoy en día todas las mujeres quieren lucir lo mejor posible a medida que cumplen años, su prioridad es sentirse bien consigo mismas.

"No creo que la belleza esté reservada a la juventud. Creo que las mujeres de hoy quieren verse bien, no quieren verse jóvenes. Quieren sentirse bien, no quieren comportarse como una adolescente. Mi intención ha sido pasar por esta fase de mi vida con gracia y siento que estoy haciendo eso. Veo que mis prioridades están cambiando. Me doy cuenta de que este es un periodo en el que o lo asumes o puede ser difícil", explicó al periódico Daily Telegraph.

Al contrario que algunas de sus compañeras de profesión, Elle no añora sus años dorados sobre la pasarela ya que se encuentra mucho más a gusto en su propia piel ahora que cuando desfilaba para los diseñadores más cotizados del momento.

"Lo curioso es que me siento mucho mejor ahora que en cualquier otro momento de mi vida. Cada vez que veo fotos de mí misma cuando era joven pienso: 'Dios mío, era guapísima en aquel entonces, pero no era así como me sentía', o 'Vaya, ahora estoy mucho mejor'. Era una idiota y puedo ver perfectamente la inseguridad escrita en mi cara, intentando ser alguien que no era, incluso si en aquel entonces pensaba que eso me hacía maravillosa", concluyó.