Pambo (cantante mexicana): 'Alejandro Sanz es muy hosco en el trato'

Además de ser uno de los cantautores más prolíficos de la industria musical, el cantante Alejandro Sanz ejerce de tiempo en tiempo como productor de artistas, compartiendo su experiencia y asesorando a los que buscan opinión; aunque en ello saque a veces su vena más intransigente.

La cantante mexicana Pambo (29) ha podido comprobar de primera mano la dureza que el madrileño puede llegar a demostrar entre las cuatro paredes de un estudio de grabación, tras colaborar con él en el tema 'Otro tú' de su próximo disco.

"Alejandro es muy hosco en su trato. No tiene pelos en la lengua, pero a mí también me gusta que me hablen así. Discutíamos diciéndonos qué pensábamos cada uno, pero al final llegábamos siempre a un acuerdo", declaró Pambo al periódico Reforma, donde no dudó en deshacerse en halagos hacia el talento de Alejandro: "Es un hombre muy respetuoso y con él aprendí lo mejor".

Ajeno a lo que de él se dice, Alejandro continúa su autoimpuesto "retiro" para continuar con los preparativos de su nuevo disco, y sobre todo, para disfrutar de su hija Alma, la última incorporación a su numerosa familia y fruto de su matrimonio con la diseñadora Raquel Perera.

"En mi casa siempre estamos juntos, vamos en pandilla. Casi siempre me acompañan [mis hijos], incluso Alexander y Manuela. Estamos muy unidos y tenemos una vida muy familiar", aseguraba recientemente el cantante al portal Mujer Hoy dejando claro lo orgulloso que se siente de la estrecha relación que mantiene con su prole, compuesta por Manuela (12), fruto de su extinto matrimonio con Jaydy Michel, Alexander (10) -nacido tras una breve relación con Valeria Rivera- y sus dos hijos en común con su actual esposa Raquel Perera, Dylan (3) y la recién llegada Alma.