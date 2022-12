Pablo Alborán: 'La fama me ha hecho encerrarme en casa'

Desde que se diera a conocer en 2010 colgando vídeos de sus espontáneas actuaciones en YouTube, el cantante Pablo Alborán (24 años) disfruta de un gran éxito a nivel internacional que -además de hacerle ganar una infinidad de premios- le ha obligado a renunciar a las actividades propias de cualquier chico de su edad, como ir al cine o salir con sus amigos de fiesta, una desventaja que siempre ha tratado de afrontar con la mayor normalidad posible.

"Me acuerdo del primer autógrafo y de la primera foto que me pidieron en la calle, y de pronto ya no puedes ir al cine y te quedas encerrado en tu casa. Todo el mundo me dice: '¿Has tenido que ir al psicólogo? ¿Has tenido que asimilarlo poco a poco?' He trabajado mucho estos últimos años, pero mi vida es muy tranquila. No he salido mucho de fiesta pero he hecho un esfuerzo por mantener la normalidad", señaló a la revista People en Español, medio al que no dudó en desvelar su gran truco para pasar desapercibido en las pocas ocasiones en las que sale a la calle: "En España, si hay que hacer algo cotidiano como comprar el pan, me pongo una gorra y voy al supermercado".

El cantautor malagueño tuvo muy claro desde pequeño que su futuro profesional se encontraba en el mundo de la música, aunque le resultó complicado convencer a unos padres que preferían verle estudiando en la universidad. Por ello, Pablo decidió comenzar la carrera de Publicidad para contar así con el apoyo de su familia, mientras aprovechaba sus ratos libres para preparar su desembarco en la industria discográfica.

"A los 13 años empiezas a formar una banda y tus padres te regañan porque no estás estudiando. La música siempre ha sido mi pasión, no mi hobby. Pero hasta hace poco, mi madre me decía: '¿Qué vas a hacer? No tienes trabajo, no tienes disco, no tienes nada'", explicó.

Hoy en día Pablo Alborán puede presumir de haber encabezado las listas de ventas con sus dos primeros discos y de estar a punto ya de finalizar el tercero, un trabajo muy esperado que ha compuesto en distintas partes del mundo.

"Es un disco que contiene las raíces de muchos lugares que he visitado. No es un disco lleno de referencias únicamente españolas, sino que también tiene influencias de otras partes del mundo. Es un disco que he compuesto en aviones y trenes. Hay temas que han surgido de golpe, temas que han surgido después de una entrevista, esperando a que me maquillaran o incluso en un aeropuerto. Se ha compuesto en pleno movimiento", aseguró el guapo artista.

Sin perder la esencia 'Alborán', el cantante malagueño promete una renovación profunda y la aparición de sonidos más actuales en su nuevo proyecto discográfico: "Es un salto. Es mucho más moderno. Hay que darle un aire fresco, que pueda llegar a todos lados pero sin perder esa pureza".