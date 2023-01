Oscar Isaac no quiere representar a la comunidad latina

Aunque en los últimos años Hollywood le ha cogido el gusto a eso de encumbrar a estrellas latinas, el actor Oscar Isaac no está interesado en utilizar sus orígenes guatemaltecos en beneficio de su carrera interpretativa porque no se siente "cómodo" en el papel de portavoz de esa comunidad.

"Nunca me he considerado un actor étnico. No me siento cómodo diciendo que represento a los guatemaltecos. O a los latinos. O a los hombres latinos que miden 1,75", confiesa el intérprete en una entrevista a la revista GQ.

Publicidad

A pesar de que en casa de Oscar -cuya familia se mudó a Estados Unidos cuando él tenía cinco meses- siempre se habló español, de puertas para fuera nunca se sintió diferente al resto de sus compañeros de instituto.

"Para mi padre, el individualismo era algo muy importante, y eso es algo que me inculcó. Era mucho más importante que yo me reconociera a mí mismo como un individuo que como parte de un grupo. No formaba parte de la 'comunidad latina'. Era sencillamente un chaval que iba al instituto con sus amigos, al que le gustaba hacer música", añade.

Ese individualismo jugó en favor del actor en su juventud, consiguiendo que nunca se saliera del buen camino por culpa del alcohol durante la etapa en la que tocó en una banda de ska-punk.

"Eso se convirtió en mi distintivo: yo era el tipo que no bebía, y me gustaba serlo", reconoce.