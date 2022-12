One Direction revela la fórmula del éxito

El meteórico ascenso a la fama protagonizado por One Direction en los últimos tres años ha llevado a los integrantes del grupo McFly a recurrir a los consejos del popular quinteto para emular su exitosa trayectoria y, de esta forma, hacerse un hueco en la competitiva industria de la música pop.

"Todo lo que hacen les sale de dentro, son muy naturales. Creo que esa es una de las razones por las que tienen tanto éxito. Les hemos pedido que nos den alguna pista sobre el secreto que les ha permitido estar en la cima desde el principio, lo que no ha estado nunca reñido con su imagen modélica", explicaron los artistas Dougie Poynter y Danny Jones -dos de los miembros de McFly- a la revista New!

Aunque sus autoproclamados discípulos son conscientes de que el camino al estrellato está plagado de obstáculos, al mismo tiempo reconocen que la estrecha colaboración que mantienen con One Direction -las dos bandas suelen intercambiar maquetas para evaluarse mutuamente- les da confianza a la hora de defender su propuesta musical en público.

"Es un trabajo difícil, como cualquier otro. Pero estoy seguro de que quienes tienen que limpiar baños para ganar un sueldo llevan una vida mucho más dura. Lo cierto es que no nos podemos quejar, pero One Direction está a otro nivel en estos momentos. Veremos dónde nos coloca el paso del tiempo", confesaron al mismo medio.

El exigente reto de seguir los triunfales pasos de One Direction en la escena musical resulta cada día más complicado teniendo en cuenta la facilidad con la que los ídolos juveniles son capaces de romper récords. Tras amasar una gran fortuna durante las más de 130 paradas de su triunfal gira mundial 'Take Me Home World Tour', los cantantes ultiman ahora los detalles del inminente lanzamiento de su tercer disco de estudio, 'Midnight Memories', un álbum que, a buen seguro, se situará en los primeros puestos de las listas de ventas tan pronto como esté disponible en plena campaña navideña.

Por: Bang Showbiz