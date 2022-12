One Direction quiere protagonizar un programa de cámara oculta

El popular quinteto británico One Direction --formado por Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson-- estaría cerca de cerrar un acuerdo para protagonizar un programa de cámara oculta, después de que Louis Tomlinson le dijera a sus compañeros que podrían tener futuro en la pequeña pantalla.

"Queremos hacer un programa de bromas como el nuevo de BBC Three ['Impractical Jokers']. Fue muy divertido y lleno de bromas. Nos encantaría hacer algo así y hacerles bromas a los famosos", aseguró Louis al periódico Daily Star.

Mientras la banda trata de valorar sus planes de futuro, Harry Styles volvió a protagonizar una peculiar escena en el aeropuerto de Nueva York cuando tuvo que ser escoltado por 20 miembros de seguridad tras presentar la película 'One Direction: This Is Us', según afirma el diario New York Post.

Esta no es la primera vez que el atractivo cantante tiene que recurrir a un numeroso equipo de seguridad para evitar la pasión desatada de sus fans, ya que el pasado mes se vio obligado a gatear hasta su coche porque sus seguidoras se habían agolpado a la salida del hotel en el que se hospedaba en la Gran Manzana, una situación tan agobiante para el cantante que casi acaba llorando en medio de la multitud.

Por: Bang Showbiz