One Direction prepara una nueva película

Tras el éxito de su primera película documental 'This Is Us', con la que recaudaron más de 50 millones de euros, no es de extrañar que los chicos de One Direction se hayan atrevido con un nuevo proyecto cinematográfico , 'Where We Are: The Concert Film', una cinta que girará en torno a uno de los multitudinarios conciertos de su actual gira y que verá la luz los días 11 y 12 del próximo mes de octubre a nivel planetario.

" Será el mayor concierto hecho película de la historia y se verá en más de 10.000 pantallas de cine en todo el mundo . Aunque se vendieron todas las entradas para los conciertos de esta gira, los fans que no han conseguido ninguna ya no tienen de qué preocuparse porque en esta ocasión nadie va a perderse a los chicos", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Con un despliegue de medios que nada ha tenido que envidiar a las grandes producciones de Hollywood, la película se rodó durante dos conciertos que tuvieron lugar los pasados días 28 y 29 de junio en el estadio milanés de San Siro durante el paso de One Direction por Italia.

Además de la posibilidad de deleitarse con su actuación, uno de los grandes atractivos que presenta la cinta para las seguidoras del quinteto británico es la oportunidad de ser testigos de primera mano de la convivencia entre sus ídolos, gracias a las escenas captadas por su amigo Ben Winston detrás de los escenarios y durante el día a día de la banda, que se intercalarán con fragmentos inéditos de entrevistas a Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan.

Bang Showbiz.