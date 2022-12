One Direction no tiene intención de dar el salto al cine

Los integrantes de la popular boy band One Direction -formada por Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson- están a punto de estrenar una película recopilatoria de los mejores momentos de su gira mundial 'Where We Are', pero eso no significa que tengan intención de dar el salto al cine siguiendo los pasos de otros grupos, como las Spice Girls, quienes protagonizaron su propio largometraje, 'Spice World'.

"Nunca hemos tenido conversaciones sobre hacer una película protagonizada por ellos. Yo pensaba que el videoclip de 'Best Song Ever' [donde los chicos tuvieron que parodiarse a sí mismos] iba a ser muy duro para ellos. Recuerdo que cuando les lancé la propuesta supe que sería difícil de realizar. No creía que tuvieran la capacidad para poder sacarlo adelante. Pero recuerdo que estábamos en el plató, en Miami, para grabarlo y me quedé impresionado al ver lo buenos que eran. Pensé que quizá ellos también podrían hacer una película como las Spice Girls en su día, aunque nunca se lo he propuesto porque creo que eso no es lo que ellos quieren hacer", señaló Ben Winston, director del vídeo, al portal Digital Spy.

En lugar de dedicarse a la interpretación, los británicos prefieren desarrollar su potencial como músicos y por eso en su próximo disco los fans de One Direction podrán disfrutar de un catálogo de temas muy variados.

"Hay un montón de cosas entre 'Steal My Girl' y 'Fireproof' que no tienen nada que ver la una con la otra. Este disco será como un arcoíris musical de One Direction, donde una canción es verde, otra azul y otra roja", señalaba hace unos días a MTV Julian Bunetta, colaborador habitual de la banda, que también ha ayudado a escribir algunos temas para el nuevo disco.