Obligan a Kim Kardashian a borrar un selfi promocionando un fármaco contra las náuseas matinales

La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA por sus siglas en inglés) ha obligado a Kim Kardashian a retirar un post de Instagram en el que aparece promocionando los beneficios del fármaco que utiliza contra las náuseas matinales -la televisiva estrella espera su segundo hijo junto a Kanye West- porque viola las leyes federales de publicidad de medicamentos.

"¡Dios mío! ¿Haz oído hablar de esto? Como todos saben mis #mareosmatinales han sido bastante horribles. Probé de todo... pero nada ayudaba. Así que consulté a mi doctor y me recetó Diclegis. Me siento mucho mejor y se ha estudiado que no supone ningún riesgo para el bebé. Estoy muy emocionada con los resultados y voy a colaborar con Duchesnay USA [la farmacéutica] para concientizar sobre el tratamiento de las náuseas matinales", publicó Kim en su perfil de Instagram a finales del mes pasado, junto a una foto suya y del frasco de pastillas.

Ante esto, la FDA remitió un comunicado a la farmacéutica obligándole a que Kim a retirar el post al no mencionar los posibles "efectos secundarios".

"El post en las redes sociales es falso y engañoso porque únicamente presenta los beneficios del Diclegis pero no comunica ninguna información sobre los riesgos asociados a su uso. Esta violación es tratada como un tema de salud pública porque se sugiere que Diclegis es más seguro de lo que está demostrado", señala Robert Dean, Director de la Oficina de Promoción de Medicamentos Recetados.

Finalmente la FDA ha ordenado a la compañía publicar otro post, preferiblemente desde el perfil de Kim -que cuenta con 42 millones de seguidores en Instagram-, con un mensaje "verdadero, no engañoso, y totalmente corregido sobre el tema en cuestión... dirigido a la audiencia que recibió el primer material promocional".