'Nunca me he sentido tentado por las drogas': Enrique Iglesias

Al contrario que otras estrellas del panorama musical, Enrique Iglesias se ha mantenido siempre fiel a los valores y principios que han marcado su personalidad hasta el día de hoy, por lo que nunca se ha planteado lanzarse al mundo de excesos que le ofrece el lado oscuro de su carrera profesional.

"La verdad es que nunca me he sentido tentado por las drogas. Y eso que me han ofrecido cocaína un millón de veces. Cuando salgo de fiesta, siempre me dicen: ¿No consumes cocaína? ¡Pero si trabajas en la música!'. Jamás se me ocurriría consumir una sustancia por la nariz. Lo que sí me puedo tomar es un combinado o un vaso de ron. Lo reconozco, cuando salgo me gusta beber, pero nunca hay que perder el control de uno mismo", señaló el intérprete español al diario Daily Mirror.

Su profundo rechazo hacia cualquier tipo de estupefaciente se debe también al grave deterioro que sufriría su forma física, lo que le impediría tener energía suficiente para enfrentarse al exigente ritmo de su agenda diaria.

"Tengo varios amigos que consumen cocaína el viernes o el sábado pero que luego se encuentran perfectamente durante el resto de la semana. Algunos no tenemos esa capacidad para recuperarnos tan rápidamente. Yo necesito dormir al menos ocho horas para poder estar activo", apuntó la estrella del pop al mismo medio.

Aunque advierte del peligro que supone caer en las garras de las drogas, el cantante cambia s u discurso para referirse a la polémica situación que está atravesando Justin Bieber , quien fue recientemente detenido en Miami por conducir bajo los efectos del alcohol y la marihuana.

"Creo que se está exagerando mucho con lo que le está sucediendo a Justin Bieber. Cuando eres adolescente, es el momento de experimentar y vivir la vida. Sin embargo, también tengo que decir que se debería rodear de la gente que realmente le valore porque en esta industria es muy importante tener a alguien que te sepa aconsejar y que te sepa decir 'no'. Es crucial que alguien te advierta de tus errores. Si no, estás perdido", apuntó.

Por: Bang Showbiz