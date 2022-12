"Nunca imaginé que podría cantar con Rihanna": Shakira

Tras confirmar finalmente que la irreverente Rihanna hará acto de presencia en su nuevo trabajo discográfico, Shakira ha comenzado a dar detalles sobre el primer sencillo que lanzará próximamente junto a la estrella barbadense, 'Can't Remember To Forget You', un dueto que nunca pensó que podría llevar a cabo por la dificultad que le supone compaginar sus proyectos musicales con el cuidado de su hijo Milan.

"Lo hemos estado guardando en secreto, pero ya puedo decir que por fin hemos acabado el videoclip. Nunca imaginé que podríamos cantar juntas porque ahora estoy muy ocupada con mi trabajo en 'La Voz' [edición estadounidense] y sobre todo porque tengo que cuidar a mi hijo Milan. Pero al final lo conseguimos y para mí ha sido una experiencia increíble", reconoció la diva colombiana en el número de febrero de la revista Glamour.

Aunque con el paso de los años se ha consagrado como una de las estrellas más respetadas en la industria discográfica, Shakira se considera una privilegiada por la oportunidad de trabajar estrechamente con Rihanna, quien a pesar de su juventud le ha ayudado a explotar su talento artístico hasta límites insospechados.

"Rihanna es una de las mujeres más agradables que he conocido y las dos tenemos una química especial en el estudio de grabación. Al fin y al cabo, somos dos artistas caribeñas. Incluso me ha enseñado nuevos pasos de baile y, en general, ha sido una profesora muy dulce conmigo", aseguró la intérprete al mismo medio.

Después de anunciar el inminente estreno de su ansiado sencillo -verá la luz el 13 de enero-, la artista latina se encuentra ya preparando el lanzamiento de su nuevo disco y su consiguiente gira de conciertos, unos compromisos que ocuparán la mayor parte de su agenda en 2014 y que, al igual que el pasado año, arrastrarán a su adorado Milan a un frenético ritmo de viajes.

