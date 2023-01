Novio de unas de las Kardashian involucrado en caso de 'acoso' a una menor

Según publican varios medios de entretenimiento, entre ellos la revista OK! Magazine o la revista People en español , el rapero Tyga se puso en contacto con una joven de 14 años llamada Molly O’Malia a través de Instagram, insistiéndole que se vieran por FaceTime, la aplicación de videollamadas de iPhone.

La joven denunció el hecho cuando ya se sintió “acosada”, pues al principio le pareció curioso y hasta le causó sorpresa que este reconocido rapero la contactara. Sin embargo, ante la insistencia de Tyga, Molly le contó a sus padres quienes hablaron con una abogada.

"La verdad que es que Tyga me contactó primero. Me envió un mensaje a través de Instagram. Yo sabía quién era, pero me sorprendió que me contactara", dijo la joven a través de un comunicado. "Pensé que podría ser por mi música, pero él nunca lo mencionó en su comunicación inicial conmigo. Pensé que era extraño, pero creí que hablaría de ello en su próximo mensaje. Aunque nunca lo hizo", añadió.

Además, Molly, que aspira a convertirse en modelo, decidió hacer pública la historia porque algunos medios la relacionaron con el rapero como la culpable de su ruptura con Kylie Jenner .

La abogada de la joven, reconocida en derechos civiles y quien representa a las mujeres que han denunciado a Bill Cosby por acoso, afirmó que "es completamente inapropiado que un hombre adulto trate de comunicarse con una niña de 14 años, pedirle el número de teléfono y preguntarle cuándo va a viajar a Los Ángeles".

Por su parte, el rapero se defendió diciendo que quería ponerse en contacto con ella por su música y para proponerle realizar algunos proyectos juntos.

Sin embargo, no es la primera vez que Tyga estaría coqueteando con una menor de edad, pues cuando conoció a Kylie Jenner ella era menor de 18 años.