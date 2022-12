Nota: Wolverine casi termina con Hugh Jackman en las grabaciones de 'X-Men'

El actor Hugh Jackman estuvo a punto de dejarse algo más que la piel interpretando su papel de Lobezno en la nueva película de 'X-Men: Días del Pasado Futuro' por culpa de las afiladas cuchillas que su personaje tiene en las manos y que casi le cuestan un disgusto a la estrella cuando intentó esconder su desnudez durante la grabación de uno de los momentos más tórridos.

"Teníamos que rodar una primera escena bastante subida de tono e insistí en que hubiese la menos gente posible. Sin embargo, cuando giré la esquina del set me encontré de frente con todas las mujeres del equipo que se habían reunido allí . Intenté cubrirme con las manos y acabé cortándome en la cara interior del muslo, y menos mal que fue solo eso. Tuvieron que quitarme las garras metálicas, no se puede ir por ahí cortando las cosas en pedacitos", explicó el intérprete durante una entrevista en el programa The Graham Norton Show.

Pero esos pequeños accidentes no afectaron al buen humor y profesionalidad de Jackman. De hecho, él era el referente de todo el reparto de actores a la hora de prepararse físicamente para encarnar a los mutantes de la franquicia de Marvel.

"Su disciplina es increíble. Está en pie y camino del gimnasio a las cuatro y media de la mañana. Cuando él llegaba se producía lo que yo llamo el 'efecto Jackman' y todos empezábamos a entrenar para intentar seguir su ritmo", confesó.

Bang Showbiz.