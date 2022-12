Nota: Sofía Vergara quiere una boda fantástica y bien organizada

La estrella colombiana lleva meses justificando su indecisión a la hora de pasar por el altar junto a su prometido, el empresario Nick Loeb, con la falta de tiempo que le impediría planificar una ceremonia vistosa y "a lo grande", pero ante las continuas presiones que está recibiendo por parte de la prensa en relación a su esperado enlace, ahora Sofía Vergara asegura que no está dispuesta a sacrificar el sentido del "espectáculo" por una boda rápida e insustancial en un casino de Las Vegas.

"Tengo dos opciones ahora mismo, o me tomo con calma los preparativos de la boda para poder organizar algo a lo grande, con todos mis amigos y familiares, o me largo ahora mismo con mi pareja a un casino de Las Vegas para casarme en cinco minutos. Por ahora no me atrae mucho la idea de compartir el día más importante de mi vida con desconocidos en una sala de juego, quiero un evento espectacular que se me quede grabado para siempre en la memoria", se sinceró con la presentadora Barbara Walters en el programa matutino 'The View'.

Pese a la calma que reina en el entorno de Sofía Vergara y Nick Loeb en lo que respecta a sus planes de futuro , la protagonista de 'Modern Family' no ha dejado de lucir orgullosa el brillante anillo de compromiso que recibió de su pareja hace ya dos años, durante una breve escapada vacacional a México para celebrar el cumpleaños de la diva. Desde entonces, la actriz no ha dejado de fantasear con algunos de los elementos que definirán su gran día, al tiempo que ha pedido calma a los medios sobre la fecha en que se convertirá en mujer casada.

"Nick y yo queremos una gran fiesta con baile, mucha comida, música animada y tantos invitados como quepan en el salón de bodas. Queremos evitar tener que estar sentados durante horas, aburridos con interminables discursos. Ahora mismo no tengo tiempo para ponerme a ello, pero seguramente buscaré un fin de semana en el que todo el mundo esté disponible para disfrutar de dos días de diversión ", aseguraba a la revista People en Español.

Aunque el frenético ritmo de grabación de su serie, el lanzamiento de su primer perfume y los innumerables contratos publicitarios que atesora no le dejan horas libres para ponerse a la tarea, al menos la sudamericana ya sabe quién se encargará de diseñar su anhelado vestido de boda .

"Todavía no sé cuándo me voy a casar, pero el día en que eso ocurra tengo que ir vestida de Vera Wang. Sus diseños son sin duda mis preferidos y los únicos que se acomodan a mi anatomía con naturalidad", indicaba anteriormente a la revista Vogue.

