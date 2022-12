Nota: Sofía Vergara exprime al máximo sus '15 minutos de fama'

La simpática Sofía Vergara ha demostrado durante los cinco años del estrellato que le ha brindado la comedia 'Modern Family' que no está dispuesta a tomarse largos períodos de descanso para dedicarse a otros menesteres, hasta el punto de que prefiere seguir edificando su imperio económico con nuevas películas y proyectos alternativos -como su línea de ropa y su primera fragancia - antes que pasar por el altar con su prometido, el empresario estadounidense Nick Loeb.

"Creo que me estoy volviendo un poco codiciosa, porque llevo ya dos años prometida con mi pareja y no paro de posponer la boda por culpa de mis compromisos profesionales . Cada vez que me digo: 'Ya es hora de ponerte a planificar la boda', aparece una película o algún otro proyecto que me obliga a dejarlo para otro momento. Tampoco me parece mal ser ambiciosa, tengo que aprovechar al máximo mis 15 minutos de fama y aceptar todas las ofertas que me vayan saliendo hasta que dejen de aparecer", confesó la voluptuosa estrella al portal de noticias Extra.

La férrea disciplina que exhibe la colombiana en su ámbito laboral no significa que sus experiencias profesionales no se vean definidas también por grandes momentos de diversión, como ocurrió durante el intenso rodaje de su última película, 'Fading Gigolo', junto a actores tan consagrados como Sharon Stone y John Turturro. De esta forma, la extrovertida actriz jamás podrá sacar de su mente la secuencia en la que protagoniza un trío con estos dos intérpretes, unas escenas que sin duda darán mucho que hablar cuando la cinta llegue a los cines de todo el mundo.

"Lo bueno de involucrarme en todo tipo de propuestas es que acabo experimentando situaciones que jamás había imaginado antes, como rodar un trío con Sharon Stone y John Turturro. Estaba un poco nerviosa al principio, sobre todo porque tenía que compartir escenas muy íntimas con una actriz a quien admiro muchísimo, pero me calmé enseguida. Sharon me dijo que me relajara y que dejara que ella llevara la iniciativa. En ese momento me di cuenta de que, si hay que hacer algo atrevido en la cama, no hay nadie como Sharon Stone para estar bien acompañada", bromeó en la misma entrevista.