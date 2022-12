Nota: Sofía Vergara cambiaría drásticamente su 'look' para casarse

Por el momento, los compromisos profesionales de Sofía Vergara y sus numerosas campañas publicitarias le impiden planificar con detalle el gran día de su boda - lleva dos años comprometida con el empresario Nick Loeb -, pero la estrella televisiva ya tiene claro que está dispuesta a transformar por completo el estilo de su brillante melena si el vestido de novia así lo aconseja. No obstante, la popular actriz no se atreve a predecir cuándo tendrá lugar tan esperado evento.

"La verdad es que nunca me he planteado cambiar radicalmente de peinado porque estoy completamente atada a Gloria [ su personaje en la serie 'Modern Family' ]. A menos que ella cambie completamente su pelo, yo no podría hacerlo sin el permiso de mis jefes. Pero no me importaría someterme a un gran cambio de imagen para el día en que pase por el altar. Tan pronto como me decida por el vestido que voy a llevar, me plantearé hacer algo grande con mi pelo", aseguró la actriz colombiana a la revista People.

Aunque la intérprete deja muy claro que su carácter aventurero le permitiría experimentar al máximo con su apariencia, al mismo tiempo asegura que el cabello largo y ondulado que suele exhibir en las alfombras rojas es, al menos estos días, su opción preferida a la hora de buscar una combinación estética que funcione en las grandes ocasiones.

"Es posible que algún día considere la posibilidad de hacerme un moño o un recogido para presentarme ante los fotógrafos. No descarto nada en esta vida, pero creo que lo más sencillo y acertado por ahora es mantenerme fiel a la melena suelta y dejar que caiga sobre mis hombros", explicó al mismo medio.