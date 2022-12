Nota: Shakira conquista España con un tema en catalán

Pese a las tensiones identitarias que existen entre Cataluña y el resto de España, la cantante colombiana Shakira ha demostrado que es capaz de tender puentes de entendimiento ente rivales gracias a su música, como ha puesto de manifiesto el hecho de que su canción 'Boig per tu' -una versión del tema del grupo Sou que la artista interpreta en catalán- se haya convertido en cuestión de horas en la canción con más ventas digitales en España pese a no ser uno de los sencillos de su nuevo disco , 'Shakira'.



Tal ha sido el impacto que ha generado la canción en el mercado digital español, que el futbolista Gerard Piqué no ha podido resistirse a compartir públicamente la alegría que le ha dado ver a su amada en lo más alto de las listas de ventas.



"¡La versión de 'Boig per tu' [una de sus canciones preferidas] de Shakira se acaba de colocar en el número 1 de las listas de venta en España! ¡BOOOOM! ¡Felicidades, vida mía! (sic)", publicó el defensa del FC Barcelona en su perfil de Twitter.



Pero no todo han sido alabanzas para la diva de la música ya que en las redes sociales también se ha dado cita una minoría de internautas radicales que no han tenido reparo a la hora de insultarla por animarse a cantar en catalán. Algunos de los calificativos que le dedican quienes se escudan en el anonimato son tan graves, que incluso diarios internacionales como el británico Daily Mail no han podido resistirse a destacar la noticia en sus ediciones del día.



"Siempre pensé que Shakira era estúpida, pero después de oírla cantar en catalán me reafirmo en lo dicho y creo que queda demostrado", escribía un ofensivo internauta en Twitter. "Sinceramente, me están entrando ganas de vomitar, esta tía es imbécil e independentista", le dirigía otro usuario para expresar su opinión sobre el vídeo en el que la artista aparece grabando el citado tema en su estudio de grabación.