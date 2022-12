Nota: One Direction se rodea de 100 guardaespaldas

Los chicos del famoso quinteto juvenil son plenamente conscientes de que levantan pasiones entre sus seguidoras y de que, en ocasiones, son capaces de sacar su lado más irracional, por lo que han querido tomar precauciones adicionales para su próxima gira mundial haciéndose con los servicios de 100 guardaespaldas, 20 para cada miembro del grupo.



"En los últimos años, todos han sido testigos de episodios surrealistas que han puesto de manifiesto la extraña forma que tienen algunas fans de mostrarles cariño, por lo que no quieren que en sus próximos conciertos pueda ocurrir algún tipo de suceso desagradable . Liam [Payne] y Niall [Horan] han sido especialmente insistentes en que necesitaban incrementar las medidas de seguridad. Se han obsesionado un poco con el tema de la protección personal", reveló una fuente al diario Daily Star.



Mientras que a Liam Payne le preocupa que alguna de sus admiradoras trate de robarle sus calzoncillos, como ocurrió a finales de año durante su estancia en un hotel de Australia, Niall Horan ha visto intensificados sus ataques de ansiedad desde que la banda se dedicara a recorrer el mundo constantemente en el breve período de tres años.



"Es comprensible que Niall quiera asegurarse de que está seguro en todo momento, porque cada vez lleva peor el tener que encontrarse rodeado de miles de fans chillando y tratando de tocarle. Últimamente ha sufrido algún que otro momento de pánico y el problema no ha mejorado precisamente con el paso del tiempo", añadió el mismo informante.



La esperada serie de conciertos que ofrecerá One Direction a nivel mundial, la gira 'Where We Are', dará comienzo el mes que viene en Estados Unidos y agasajará a sus fans con el mayor número de fechas programadas hasta ahora por el famoso quinteto, que espera batir con este nuevo proyecto todos los récords de asistencia conseguidos con espectáculos anteriores.