Nota: One Direction contrata dobles para distraer a sus fans

Teniendo en cuenta la pasión descontrolada que han venido exhibiendo los seguidores latinoamericanos de One Direction en los primeros conciertos de su gira 'Where We Are Tour' , no resulta extraño que el equipo de seguridad de la banda haya decidido contratar varios dobles de los cinco artistas -Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles y Liam Payne- para desviar la atención de las fans más radicales y, de paso, dispersar a las masas que suelen concentrarse a las puertas de sus hoteles.

"Tener más de cinco miembros de One Direction repartidos por las ciudades será muy útil para evitar tantas aglomeraciones y para dar un respiro a los chicos. Por el momento, cada uno de ellos ya cuenta con su propio doble, aunque la idea es seguir localizando actores que se parezcan mucho a ellos para llevar el plan a una dimensión mucho más compleja", reveló una fuente de su entorno al diario Daily Star.

La llegada de un ejército de dobles a la gira de One Direction complementará las decenas de guardaespaldas y las innumerables medidas de seguridad que rodean a los ídolos juveniles durante sus primeros desplazamientos por el continente americano , lo que revela una obsesión por la integridad física de los cantantes que, como era de esperar, ya está provocando cuantiosos gastos a los promotores del espectáculo.

"La verdad es que el dispositivo que se ha puesto en marcha para proteger a los chicos es impresionante, y no ha dejado de ganar intensidad en las últimas semanas. El hecho de que vayan a contratar a varios dobles para aliviar la presión de los guardaespaldas dice mucho de lo complicado que es garantizar su seguridad. Evidentemente, todo esto está generando unos sobrecostes que van directamente a los responsables de la gira", aseguró el mismo informante.

Bang Showbiz.