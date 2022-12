Nota: Liam Payne ahora más cerca de sus fans a través de Instagram

El atractivo cantante de One Direction quiere ofrecer a sus fans la oportunidad de conocer desde dentro los entresijos de su nueva gira musical, 'Where We Are Tour', por lo que ha decidido abrir su propio perfil de Instagram y publicar algunas interesantes imágenes de los primeros conciertos del quinteto británico en Latinoamérica.

"Bueno, creo que ya tengo esto preparado. Me ha costado un montón gestionar la cuenta y tenerla lista para compartir fotos con vosotros. Parezco un abuelo tratando de lidiar con la tecnología más puntera", bromeó Liam Payne en una de sus primeras entradas en la famosa red social .

Además de compartir la pasión que siente por sus nuevas zapatillas deportivas, la maravillosa cena de la que disfrutó con sus compañeros de banda -Louis Tomlinson , Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan- tras un recital y un estudiado autorretrato, Liam quiso agradecer a todos sus admiradores el apoyo incondicional que le han mostrado en el universo virtual y, de paso, celebró con entusiasmo el hecho de tener "el mejor trabajo del mundo".

" No me puedo creer que ya tenga más de medio millón de seguidores en cuestión de dos días. Sois los mejores y esto me anima a seguir trabajando sin descanso para vosotros. No podría estar más contento de cómo está yendo la gira. Somos los mejores y creo que tengo el mejor trabajo del mundo", aseguró emocionado en su nuevo espacio personal.

Bang Showbiz.