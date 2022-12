Nota: La cuñada de Mick Jagger, apartada del funeral de su hermana L'Wren Scott

La hermana de la fallecida L'Wren Scott , Jan Shane, no esconde su enfado por el hecho de que la diseñadora no vaya a ser enterrada junto a sus padres en Utah (Estados Unidos). Al parecer, todos los miembros de la familia estaban de acuerdo en ser enterrados al lado de sus progenitores -que eran mormones- en el cementerio de Ben Lomond, en Ogden (Utah), sin embargo, su hermano Randall Bamborough y la pareja de la exmodelo, Mick Jagger, han decidido que el funeral se celebre finalmente en Los Ángeles.



Jan Shane también se muestra indignada porque Randall le haya mantenido al margen de los preparativos de la ceremonia, prohibiendo a la familia y amigos comunicarle los detalles de la misma.



"Estoy siendo apartada del funeral de mi propia hermana. Randy no quiere hablar conmigo sobre los detalles del funeral ni de mis esperanzas de que sea enterrada junto a mamá y papá. Estoy muy enfadada y no consigo obtener respuestas por parte de nadie. No quiero ni imaginarme lo que mis padres estarían pensando ahora. Me duele mucho por ellos. Ya no tengo ni palabras para expresar cómo me siento. Nadie va a hablarme ni a decirme nada sobre el funeral. Creo que todos han recibido instrucciones para no hacerlo. ¿Van a mantener en secreto que prohibieron a su hermana asistir a su entierro?", se lamentó al portal RadarOnline.com.



Aunque antes mantenía una buena relación con L'Wren, Jan estuvo seis años distanciada de su hermana, por lo que quedó impactada al conocer que la diseñadora se había ahorcado en su piso de Nueva York el pasado lunes.

L'Wren Scott vivió durante 13 años entre Nueva York y Londres junto al cantante Mick Jagger, quien se encontraba en Australia junto a sus compañeros de The Rolling Stones cuando conoció la fatal noticia, una tragedia que le llevó a volar inmediatamente a Los Ángeles, donde ahora está recibiendo el apoyo de sus hijos.